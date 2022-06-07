استنوا ماجي.. شيرين رضا تشوق الجمهور لفيلم مغامرات كوكو

كشف الفنانة شيرين رضا، عن فيلمها الجديد “مغامرات كوكو” الذي تشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم ، ومن المقرر طرحه للعرض قريبا.

ونشرت شيرين، عبر أنستجرام صورة لها وعلقت قائلة :" استنوا ماجي في فيلم "مغامرات كوكو"قصة وإخراج: إسماعيل فاروق سيناريو وحوار: إيهاب ناصر إنتاج: عمرو طنطاوي".



الفيلم كوميدي خفيف تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

ومن أسماء ضيوف شرف الفيلم الفنانين: سارة سلامة، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن توتة، انتصار، شيماء سيف، والمطرب محمود الليثي وآخرين.

«مغامرات كوكو» بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، ايهاب فهمي، ونجم مسرح مصر «اوس اوس»، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر ابو ليلة ، الطفل عبد الرحمن طه الشهير بـ «بودي».