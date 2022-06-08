آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون منعا للإزعاج

قدمت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها للمطورين Apple WWDC 2022 ، عدد من الميزات الخاصة بتنظيم الإشعارات على نظام تشغيلها الأحدث iOS 16 لهواتف آيفون، حيث قررت آبل إجراء تحسينات كبيرة على عملية تنظيم الإشعارات لتكون أقل إزعاجا للعديد من المستخدمين.



وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فإن آبل أجرت هذه أكبر تغييرات على الإشعارات وتطبيق iMessage لم تشهدها هواتف آيفون منذ سنوات، بما في ذلك القدرة على تحرير الرسائل أو إلغاء إرسالها ووضع علامة على الرسائل كغير مقروءة، حيث تعتبر هذه الخيارات هي من بين أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين.

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون

ويمكن لتطبيقات مثل التقويم والبريد والرسائل و متصفح سفاري Safari عرض المحتوى ذي الصلة فقط بتركيز المستخدم ، مما يساعدهم على إيجاد توازن أفضل، كما تعرض شاشة القفل المخصصة في iOS 16 قائمة Link Focus، مع إعداد التركيز الشخصي والتركيز على العمل.

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون

وتم إضافة ميزة SharePlay إلى الرسائل ، مما يجعل من الممكن الاستمتاع بالمحتوى المتزامن مثل الأفلام أو الأغاني و يتحكم التشغيل المشترك أثناء الدردشة في الرسائل.

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون

وحسنت آبل العديد من الخيارات الجديدة لتخصيص شاشة القفل بشكل أفضل وتحسين تجربة الإشعارات، حيث سيتمكن مستخدمو آيفون من إضافة عناصر واجهة مستخدم على شاشة القفل للحصول على معلومات في لمحة ، مثل أحداث التقويم القادمة والطقس ، وتتبع الأنشطة الحية أو تحديثات لعبة رياضية.