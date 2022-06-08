داوود عبد السيد عن جائزة النيل: أشعر بالفخر لانتمائي لدولة تقدّر الفن والثقافة

علّق المخرج داوود عبد السيد على حصوله على جائزة النيل للفنون، قائلاً: “التكريم مختلف هذه المرة عندما تكون الدولة هي المُكرّم يكون حجمه مختلفا ويمنح ثقلاً لهذا التكريم والجائزة ويعطي قدرًا من الفخر أني أنتمي لدولة تقدر الفن والثقافة”.

وتابع "عبد السيد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: وعن أقرب الأفلام لقلبه هو البحث عن سيد مرزوق لأهميته الكبيرة في مسيرته الفنية.

وأوضح أن الأجيال الجديدة هي الأكثر مشاهدة لأفلامه التي قدمها على مدار رحلته الفنية قائلاً: "قد يتعجب البعض أن أفلامي يشاهدها الأجيال الجديدة بشكل أكبر بفضل التكنولوجيا وتوافرها عبر فضاء الإنترنت".

ولفت إلى أن مشكلته ليست مع الأجيال الجديدة فهي حريصة على استكشاف والوصول لأفلامه التي قدمها مقارنة بالأجيال القديمة التي ليس لديها مساحة تشاهد فيها أفلامه إلا التلفاز مُنتقداً التليفزيون المصري لعدم عرضه لأفلامه قائلاً: "التليفزيون المصري تقريباً مش بيحب يعرض أفلامي".