مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق طبيعية لعلاج التلبك المعوي

يعد التلبك المعوى من أشهر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتلف الأطعمة بشكل سريع .

وتعد الأكلات الجاهزة من أكثر الأطعمة المعرضة المسببة لـ التلبك المعوى خاصة عندما تكون فى مكان غير مجهز بشكل جيد لتخزين الطعام فى درجات حرارة شديدة البرودة حيث أن الموجات الحارة فى الصيف تجعل الطعام يفسد بسرعة ويسبب التلبك المعوي.

كما أنه في بعض الأحيان تخزن المرأة الطعام بشكل سئ أو تقوم بطهيه بشكل خاطئ مما يتسبب في الإصابة بـ التلبك المعوى.

وقدم موقع “ medicalnewstoday” أهم المشروبات التى تساعد فى علاج التلبك المعوى فى الصيف.

الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي شائع لاضطراب المعدة وعسر الهضم ويحتوي على مواد كيميائية تسمى gingerols و shogaols تساعد فى علاج التلبك المعوى وطرد السموم من الجسم.

النعناع

يعمل على منع القيء والإسهال وتقليل التشنجات العضلية في الأمعاء وتسكين الآلام وعلاج عسر الهضم والغازات والإسهال .



القرنفل

يحتوي القرنفل على مواد قد تساعد في تقليل الغازات في المعدة وزيادة إفرازات المعدة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية الهضم البطيئة مما قد يقلل الضغط والتشنج و قد يساعد القرنفل في تقليل الغثيان والقيء.

يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول خلط ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من القرنفل المطحون أو المسحوق مع ملعقة صغيرة من العسل مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

الكمون

تحتوي بذور الكمون على مكونات فعالة قد تساعد في تقليل عسر الهضم وأحماض المعدة الزائدة

تقليل الغاز وتقليل التهاب الأمعاء ويعمل كمضاد للميكروبات

ريحان

يحتوي الريحان على مواد قد تقلل الغازات وتزيد الشهية وتزيل التقلصات وتحسن الهضم بشكل عام وعلى الأوجينول الذي قد يساعد في تقليل كمية الحمض في المعدة ومستويات عالية من حمض اللينوليك الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

يإضافة ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من أوراق الريحان المجففة أو بضع أوراق ريحان طازجة إلى وجبات الطعام حتى تختفي الأعراض وللحصول على نتائج فورية يمكنك خلط نصف ملعقة صغيرة من الريحان المجفف أو القليل من الأوراق الطازجة مع الماء المغلي لإعداد الشاي.