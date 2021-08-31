أعراض وعلاج التلبك المعوي .. تعرف عليها

التهاب الأمعاء "التلبك المعوي"مشكلة صحية تصيب العديد من الأشخاص، وترجع للعادات الغذائية الخاطئة، أو يمكن أن تكون أحد أعراض الإصابة بمرض آخر.

لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ بعض الأعراض والأسباب والعلاج للتلبك المعوى.

أسباب التلبك المعوي...

1- عدم مضغ الطعام جيداً.

2- تناول الطعام سريعاً.

3 الإكثار من تناول المسكنات.

4- تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدسمة.

5- الحساسية الغذائية.

أعراض التلبك المعوي...

1- انتفاخ البطن عند تناول الطعام حتى وإن كان خفيفاً.

2- كثرة الغازات

3- آلام شديدة في البطن وتقلصات معوية متكررة.

4- الشعور بالغثيان مع احتمالية حدوث القىء.

5- اضطرابات حركة الأمعاء وعدم قيامها بوظائفها بطريقة طبيعية.

6- حرقة المعدة.

7- فقدان الشهية.

نصائح للوقاية من التلبك المعوي...

1- شرب الماء والسوائل والمشروبات الغازية

2- تقليل تناول بعض أنواع الأطعمة: مثل الأطعمة الدهنية والحلويات والنشويات.

3- تناول الطعام ببطء يضمن مضغ الطعام جيداً وبالتالي سهولة امتصاصه وهضمه فيما بعد.

4- تجنب التدخين او تخفيفه

5- عدم الإكثار من الكافيين.

6- تناول اللبن.

7- تناول الزنجبيل مع ملعقة من العسل.

8- تناول البقدونس عن طريق إضافته للماء المغلي وتركه لمدة 5 دقائق ثم تصفيته وشرب الماء الخاص به.

9- شرب النعناع ويمكن استبدال النعناع باليانسون.

10- تدليك البطن من خلال حركات دائرية مستمرة لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

1- تطبيق كمادات دافئة على البطن