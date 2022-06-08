عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنثوية.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير لها عبر إنستجرام|شاهد

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، فيديو جديدًا من كواليس جلسة تصوير خضعت لها، وقامت بمشاركة الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنثوية جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي فستانًا باللون اللبني الفاتح بقصة مختلفة من منطقة الأكتاف، ومن منطقة الخصر واختارت حذاءً ناعمًا بألوان مختلفة ، وهو ما تماشى مع إطلالتها بشكل كبير .

 

مادلين مطر تتألق في إطلالة صيفية على إنستجرام.. شاهد

إطلالة صيفية.. عبير صبرى تبهر متابعيها على إنستجرام من داخل السيارة.. شاهد

 

وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلاً على أكتافها وظهرها بتسريحة ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.
ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الروز الناعم الفاتح ، مع الماسكرا والكحل الأسود  والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها .

 

 

ولم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت اسورة وقرطين بأوان مختلفة من المطاط، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان حياة جويل مردينيان مسيرة جويل مردينيان beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

بالكاجوال والألوان الصيفية.. اللبنانية جويل ماردينيان تتألق في أحدث ظهور

صور: لحظات رومانسية تجمع جويل وزوجها فى عرض البحر

جويل مردينيان بلوك جذاب ولافت على إنستجرام

تبهر متابعيها بالجينز.. جويل ماردينيان تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

إحباط محاولة تهريب قطعتين أثريتين بمطار القاهرة

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر دار الإفتاء لجولة بمسجد الحسين |صور

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

اليوم.. دار الإفتاء تواصل فعاليات مؤتمر سلام الدولي لمكافحة التطرف

تعرف على أكثر سيارة صينى مبيعا فى مصر

آبل تصدر أكبر ترقية لتنظيم الإشعارات على هواتف آيفون منعا للإزعاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

تخضع لرقابة الآباء.. منصة ديزنى تعلن تفاصيل إطلاقها بالشرق الأوسط.. صور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ