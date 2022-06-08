محمد الشقنقيري: كانت تجمعنى صداقة بالموديل رحيل واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضدها

أصدر الفنان محمد الشقنقيرى بيانا توضيحيا بشأن حقيقة علاقته بالموديل رحيل ذكرى.

وقال محمد الشقنقيري:" فوجئت بالأمس نشر الموديل رحيل ذكري في جميع مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات و صور تدعي فيها بالزواج مني و انه تم انفصلنا ".

وأضاف محمد الشقنقيري:" ثم انتشر علي لساني اني انكر معرفتها ! انا لم اصرح بأي تصريح و هذا اول تصريح مني و علي صفحتي الرئيسيه هذا كلام ليس له أي أساس من الصحه فلم يتم بيننا اي زواج من اي نوع ".



وتابع محمد الشقنقيري :" فهذه السيده انا اعرفها منذ تصوير احد اعمالي قدمت نفسها لي علي انها موديل وكانت تجمع بينا الصداقه و كان ذلك تزامنا مع توقيت انفصالي عن زوجتي الغاليه في ذلك الوقت و لم يحدث بيني وبين رحيل تلك اي زواج من أي نوع و طلبت منها أكثر من مره عدم الأتصال بي تماماً ".



وأوضح محمد الشقنقيري :" و فوجئت بالأمس و أول أمس بالصور و الفيديوهات علي السوشيال ميديا !! واليوم اتخذت جميع الإجراءات القانونية و تقدمت ببلاغ للنيابة العامه و سوف استمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية امام القضاء لأخذ حقي نظراٌ لما الم بي من اضرار ادبيه و نفسيه لي و لاسرتي وخاصة زوجتي الحبيبه".



واختتم محمد الشقنقيري :" توضيح اخير انا ليس لي اي صفحه اخري و لم ادعي اني لم اعرفها، ده كلام ليس علي لساني و أيضا سأتخذ الإجراء القانوني لمن تداول ذالك و نسبه لي.".

يذكر ان أعلنت رحيل ذكري انفصالها عن محمد الشقنقيري، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، إذ نشرت مقطع فيديو يضم العديد من الصور التي تجمعهما، وعلقت قائلة: أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مافيش شتيمة.