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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عارضة أزياء تزعم انفصالها عن محمد الشقنقيري.. والفنان: معرفهاش والصور مفبركة

محمد الشقنقيري
محمد الشقنقيري

أكد الفنان محمد الشقنقيري أنه لا يعلم أي شئ عن  عارضة الأزياء رحيل ذكري ، والتي زعمت  انفصالها عن الفنان  محمد الشقنقيري، وذلك بعد علاقة عاطفية وزواج دام لفترة طويلة.


وقالت الفنان محمد الشقنقيري، أن هذه الصور مفبركة وأنه تقدم ببلاغ لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي ضد عارضة الأزياء ".


وأعلنت رحيل ذكري انفصالها عن محمد الشقنقيري، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، إذ نشرت مقطع فيديو يضم العديد من الصور التي تجمعهما، وعلقت قائلة: أعلن انفصالي نهائيا ورسميا عن محمد الشقنقيري وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقي كله ضرب ضرب مافيش شتيمة.

محمد الشقنقيري عارضة الأزياء رحيل ذكري رحيل ذكري

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