موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا يوم الخميس المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر، أن تقام مباراة المنتخب الوطني ضد إثيوبيا، الخميس المقبل 9 يونيو الجاري، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب بينجو الوطني بمدينة مالاوي.

غادرت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مطار القاهرة متجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر إقامة مباريات إثيوبيا في التصفيات بمالاوي بسبب عدم صلاحية الملاعب في إثيوبيا لاستضافة المباريات.

وكان منتخب مصر قد خاض مرانه الأخير في القاهرة مساء أمس على استاد القاهرة.

وخضع المنتخب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر وجاءت نتيجة المسحات الطبية سلبية.

وتخلف عن السفر مع البعثة كل من محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم فى التصفيات بالفوز علي غينيا بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

على جانب آخر، فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر، إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا ومنحه راحة عقب إجرائه أشعة اثبتت وجود شد خفيف.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في المران بعد سلبية مسحة كورونا التي خضع لها الحارس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت اصابته بشد في العضلات وسيتم تحديد موقفه من اللحاق بمباراة أثيوبيا من عدمه.

وكان منتخب مصر قد تغلب على غينيا بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، وذلك خلال الجولة الأولى، باللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

وحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط ليأتي خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة في المجموعة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة