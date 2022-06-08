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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

صدى البلد

ألمح الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، إلى إمكانية رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية : "الأهلي خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الماضي، واليوم 8 يونيو، أين موسيماني من لم الشمل وإعادة ترتيب البيت الأحمر بعد خسارة لقب كبير".

وأضاف : "أشعر بأن هناك قرارا من جانب الإدارة الحمراء بشأن بيتسو موسيماني، سوف يصدر خلال الساعات المقبلة".

وتابع : "الأهلي لديه ارتباطات هامة في الفترة المقبلة، وتحديدا في الدوري وكأس مصر، وكان يجب تواجد المدرب بدلا من استمراره في المغرب للحصول على دورة تدريبية".

وعلى جانب أخر ،ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، عبر برنامج «زووم» بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، و حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

ولم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع أمس نظرًا للحالة الصحية لموسيماني والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادًا للمرحلة القادمة.

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أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

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