ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 9.9٪



ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 9.9 في المائة في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، هو الأعلى منذ 11 عاماً.



وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، (الثلاثاء)، نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6 في المائة.، على أساس ربعي وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3 في المائة على أساس سنوي، و2.9 في المائة على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7 في المائة على أساس سنوي، و0.9 في المائة على أساس ربعي.



وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، فيما شهدت انخفاضاً قدره 0.9 في المائة على أساس ربعي.



وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.96 ألف ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع نسبته 33.8 في المائة عن الربع الأول عام 2021، و13.6 في المائة عن الربع الرابع من عام 2021.



وشهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7 في المائة و3.5 في المائة على أساس ربعي، تليها أنشطة تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 17.3 في المائة. في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.7 في المائة على أساس ربعي.

كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3 في المائة على أساس سنوي، و2.5 في المائة على أساس ربعي.