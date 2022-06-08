الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

«المرض الوحش» لقب أطلق المواطنون المصريون البسطاء على مرض السرطان، الذي يتمكن من الجسم والكثير من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الإصابة به، حيث يتمكن من الانتشار في الجسم ويصعب علاجه في بعض الأوقات.

توصل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقار تمكن من القضاء على مرض السرطان، حيث لا يمكن اكتشافه في الأشعة بعد انتهاء جرعة العلاج، ما أصاب علماء الطب في أمريكا بذهول شديد جراء هذه النتيجة.

تفاصيل اكتشاف عقار جديد يقضي على السرطان

أجرى الأطباء في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في ولاية نيويورك، تجربة سريرية على استخدام عقار أطلقوا عليه «دوستارليماب» في علاج السرطان، الأمر الذي أصابهم بإندهاش شديد جعلهم يصفون هذا الدواء بـ «المعجزة» الذي أعاد تغيير قواعد هذا المرض الخطير.

كانت شركة التكنولوجيا الحيوية « تيسارو » من ولاية ماساتشوستس الأمريكية قد طورت عقار «دوستارليماب»، قبل أن تستحوذ عليها شركة «جلاكسو سميث كلاين » عام 2019م، ويُعتبر هذا العقار هو جسم مضاد أحادي النسيلة.

أصبح مصطلح المضاد أحادي النسيلة، معروفًا علي نطاق واسع في العامين الماضيين، حيث ظهرت مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج فيروس كورونا «كوفيد-19»، وتم تصميم عقار «دوستارليماب» خصيصًا لمنع بروتين معين متورط في الخلايا السرطانية.

دواء «دوستارليماب»

ماذا يحدث عند تناول عقار «دوستارليماب»؟

يقوم دواء «دوستارليماب» بتعرية الخلايا السرطانية، ما يسمح لجهاز المناعة بالتعرف عليها وتدميرها، ما يجعله الحل السحري والمعجزة لعلاج السرطان.

اعتماد دواء «دوستارليماب» كعلاج للسرطان

تم اعتماد دواء «دوستارليماب» لأول مرة لاستخدامه لعلاج مرض السرطان في أوائل عام 2021 من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، وتم تجربته استخدامه على 18 مريضًا بسرطان القولون بمركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، وساعد بالفعل على شفاء جميع المرضى.

أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري، التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بمنح ترخيص تسويق مشروط للعقار في 25 فبراير 2021م، وتمت الموافقة عليه للاستخدام الطبي في الاتحاد الأوروبي في أبريل 2021.

دواء «دوستارليماب»

ما هي جرعات علاج «دوستارليماب» وتكلفته؟

خلال التجربة السريرية التي تمت في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان خضع المرضى للعلاج لمدة 6 أشهر، مُنحوا جرعة من الدواء كل 3 أسابيع، وتبلغ تكلفة الجرعة الواحدة من علاج دواء «دوستارليماب» 11 ألف دولار.