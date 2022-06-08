وزير الزراعة: الدولة المصرية سباقة فى معالجة الصرف الزراعى

قال السيد القصير وزير الزراعة ، إن الدولة المصرية سباقة فى معالجة الصرف الزراعى وإنشاء محطة المحسمة ومصرف بحر البقر بإجمالى 5.6 متر مكعب يوميا وقريبا سيتم افتتاح محطة الحمام لتعدد المصادر الزراعية ومواجهة التحديات.

وأضاف " القصير " خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروع مستقبل مصر فى باكورة الدلتا الجديدة وإطلاق وثيقة الدولة المصرية والتوسع فى دور القطاع الخاص سواء فى مشروع الإنتاج الحيوانى ، الثروة السمكية ، وتبنى مشروعات قومية ، ومشروعات التوسع الأفقى لتخفيف التكدس فى كافة محافظات الجمهورية تنمية احتوائية .