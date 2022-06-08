عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: الدولة المصرية سباقة فى معالجة الصرف الزراعى

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة ، إن الدولة المصرية سباقة فى معالجة الصرف الزراعى وإنشاء محطة المحسمة ومصرف بحر البقر بإجمالى 5.6 متر مكعب يوميا وقريبا سيتم افتتاح محطة الحمام لتعدد المصادر الزراعية ومواجهة التحديات.

وأضاف " القصير " خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروع مستقبل مصر فى باكورة الدلتا الجديدة وإطلاق وثيقة الدولة المصرية والتوسع فى دور القطاع الخاص سواء فى مشروع الإنتاج الحيوانى ، الثروة السمكية ، وتبنى مشروعات قومية ، ومشروعات التوسع الأفقى لتخفيف التكدس فى كافة محافظات الجمهورية تنمية احتوائية .

 

الدكتور السيد القصير مشروع مستقبل مصر الإنتاج الحيوانى محطة المحسمة معالجة الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

سكبت عليها الماء المغلي.. حبس أم وشقيقها لقتل ابنتها تعذيبا 4 أيام بالمنوفية

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

ترشيحاتنا

عمره 98 مليون عام.. فريق دولي يكتشف ديناصور هابيل بالمنصورة

رسميا... محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الكثير من المحاصيل وندرة بالقمح والذرة

أحمد الجندي لـ صدى البلد:مكالمة وزير الشباب أنهت أزمة دخول سيارتي للاستاد

سقوط 30 قتيلا وجريحا في حادث دهس بوسط العاصمة الألمانية.. فيديو

نتيجة الزيادة السكانية.. القصير: نصيب الفرد من الرقعة الزراعية لا يساوي قيراطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

فيديو

شاهد.. فلسطيني يختطف سلاح جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

هل الخوخ يسبب التسمم ؟ مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة.. فيديوجراف

تخلص من والده وأشقائه .. تفاصيل إطلاق شاب النار على جميع أفراد أسرته

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ