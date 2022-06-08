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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا تستخدم الغذاء لإرهاب العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الطعام أصبح جزءًا من "ترسانة الإرهاب الروسية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، شددت فون دير لاين على الحاجة الملحة لإعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لحل أزمة الغذاء العالمية التي تلوح في الأفق.

وذكرت إن هذا حصار بارد وقاس ومحسوب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بعض البلدان والشعوب الأكثر ضعفاً في العالم. 

وأضافت :"بالتالي، الآن، أيها الأعضاء المحترمون ، أصبح الطعام الآن جزءًا من ترسانة الكرملين للإرهاب ، ولا يمكننا تحمل ذلك ".  

وشددت رئيس المفوضية الأوروبية على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "لا تمس السلع الغذائية الأساسية".  

وأوضحت إنها لا تؤثر على تجارة الحبوب أو غيرها من الأطعمة بين روسيا ودول أخرى. 

وأضافت أن حظر  عمل الموانئ على وجه التحديد يتضمن إعفاءً كاملاً من السلع الزراعية ، مشيرة إلى الحاجة إلى مواجهة "التضليل" الروسي بشأن أزمة الغذاء.  

وتأتي تصريحاتها في الوقت الذي عقد فيه وزيرا خارجية روسيا وتركيا اجتماعات في أنقرة اليوم الأربعاء لمناقشة القضايا المتعلقة بصادرات الحبوب من أوكرانيا.

وشكرت فون دير لاين الأمم المتحدة على "جهودها" للمساعدة في استعادة موانئ أوكرانيا على البحر الأسود ، مؤكدة أن "غالبية الحبوب الأوكرانية لا يمكن تصديرها إلا من خلال هذه الطرق".

ولفتت إلى أن هناك توقعًا من الاتحاد الأوروبي لإظهار "نفس التضامن" الذي "أظهره لأوكرانيا فيما يتعلق الأمر بمعالجة أزمة الغذاء في العالم" ، والتزمت الجماعة الأوروبية بهذه المهمة.  
 

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