بايدن يزور ألمانيا وإسبانيا من25 لـ28 يونيو لحضور قمة مجموعة السبع والناتو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم التوجه إلى ألمانيا وإسبانيا، في الفترة من 25 و28 يونيو الجاري، لحضور قمة مجموعة السبع وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس بايدن سيتوجه إلى فندق شلوس إلماو جنوبي ألمانيا في 25 يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف البيان "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت إلى أوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".

وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.

