الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين تعلن موعد الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح كورونا

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، بدء منح الصحفيين وأسرهم الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح كورونا، للحاصلين على الجرعتين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 20و21و23 يونيو 2022 من الساعه العاشرة صباحا حتي الثانية بعد الظهر بمسرح النقابة .

وبخصوص الاطفال متوفر جرعات لقاح فايزر من سن 12 سنة إلي سن 18 سنة مع إحضار صورة من شهادة الميلاد لمن أقل من 16 سنة ولما فوق صورة بطاقة الرقم القومى .



وحرصًا على تسهيل إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، يجب الالتزام بالمواعيد، وإحضار شهادة الحصول على الجرعة الأولى والثانية المدون بها التاريخ.

