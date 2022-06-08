عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تتسلم 11 سيارة إسعاف جديدة ضمن حياة كريمة

سيارات الاسعاف الجديدة
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استلام 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية من أصل 45 سيارة إسعاف مقرر وصولها إلى محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة.

 

رافق المحافظ خلال تسلم سيارات الإسعاف، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وخالد يوسف، مدير فرع هيئة إسعاف قنا والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية.

 

حماية المستهلك يحرر 47 مخالفة ويضبط 2000 عبوة أدوية مجهولة المصدر بقنا

بحضور 1000 إمام وخطيب.. وكيل أوقاف قنا يعقد اجتماعا تنسيقيا بالمسجد العمر في قوص

 

وقال محافظ قنا ، سوف تم توزيع سيارات الاسعاف الجديدة بواقع 3 سيارات بنقطة إسعاف فرشوط و2 سيارة بكلا من" العركي - جزيرة الحمودي  - المراشدة – الوقف الجديدة" وبذلك يرتفع عدد سيارات الإسعاف علي مستوي المحافظة من 95 إلى 106 سيارة.

 

و أوضح الداودى، بأن السيارات الجديدة تضم جهاز تنفس صناعي، جهاز صدمات قلبية ، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية، حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم أيضاً يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين فى الدم وحقيبة جبائر لعلاج الكسور. 


وأضاف الداودى، بأنه يجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد ، و 8 نقاط إسعاف تطوير شامل ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 15 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا.

 

و أكد محافظ قنا ، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

 

و أشار الداودى، إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال وجود سيارات مجهزة و مسعفين مدربين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى و مصابى حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لإستكمال العلاج.


 

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
سيارات الاسعاف الجديدة بقنا 
قنا سياره أسعاف حياة كريمة مبادرة هيئة الإسعاف المبادرة الرئاسية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

موضوعات متعلقة

جريمة الميراث في قنا..تشييع جثامين 5 من ضحايا أبو مناع إلى مثواهم الأخير

تشميع 13منشأة طبية بقنا فى حملة تفتيشية لحماية المستهلك

ترشيحاتنا

صورته بالهاتف.. عقوبات رادعة تنتظر شابا تحرش بسيدة في النزهة

أسوأ بيان بالتاريخ.. سيناتور أمريكي ينتقد تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع الاقتصادي

صنع في مصر.. ابتكار لرئيس قسم العظام بطب الأزهر في مؤتمر دولي بالمغربية

مصطفى محمد أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

موسكو: حظر النفط الروسي يفضح نفاق الولايات المتحدة

نيويورك تايمز: أوكرانيا لا تخبر أمريكا بكل شيء عن الوضع بجبهات القتال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

فيديو

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

بعد حادث رحمة أحمد.. تعرف على أهم الخطوات حال تعرضك لعضة كلب

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ