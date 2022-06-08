قنا تتسلم 11 سيارة إسعاف جديدة ضمن حياة كريمة

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استلام 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية من أصل 45 سيارة إسعاف مقرر وصولها إلى محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال تسلم سيارات الإسعاف، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وخالد يوسف، مدير فرع هيئة إسعاف قنا والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية.

وقال محافظ قنا ، سوف تم توزيع سيارات الاسعاف الجديدة بواقع 3 سيارات بنقطة إسعاف فرشوط و2 سيارة بكلا من" العركي - جزيرة الحمودي - المراشدة – الوقف الجديدة" وبذلك يرتفع عدد سيارات الإسعاف علي مستوي المحافظة من 95 إلى 106 سيارة.

و أوضح الداودى، بأن السيارات الجديدة تضم جهاز تنفس صناعي، جهاز صدمات قلبية ، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية، حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم أيضاً يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين فى الدم وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.



وأضاف الداودى، بأنه يجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد ، و 8 نقاط إسعاف تطوير شامل ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 15 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا.

و أكد محافظ قنا ، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

و أشار الداودى، إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال وجود سيارات مجهزة و مسعفين مدربين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى و مصابى حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لإستكمال العلاج.





سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا

سيارات الاسعاف الجديدة بقنا