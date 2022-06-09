طعم يجنن.. أغنام البرقي بمطروح في الصدارة خلال عيد الأضحى.. شاهد

شوادر اغنام مطروح تفتح ابوابها لشراء الاضحية.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من كل عام يبدأ المواطنين بالبحث عن الأضاحي واكثر جودة من حيث الطعم واقلها دهون .

وتمتلك محافظة مطروح أغنام البرقى والتى تعد من أفضل أنواع الأغنام والذي تشتهر بها المحافظة والتي تلقي قبولًا كبيرًا في الأسواق العربية والعالمية أيضا.

وقد بدات شوادر بيع الاغنام فى الانتعاش خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك وتفضيل العديد من المواطنين الشراء مبكرا للاستفادة بانخفاض الاسعار مقارنة قبل عيد الاضحى بايام قليلة

صدى البلد تجولت لرصد أسعار اغنام البرقى ها العام

بقول عمر على من أهالي مطروح ان اغنام الرقى تعد من اجود أنواع الأغنام والتى تشتهر بها صحراء مطروح حيث تتميز بلحمها الاحمر الخالى من الدهون مضيفا ان سبب جودة هذه الأغنام يرجع الى تنولها الأعشاب والنباتات الطبيعية والت تنمو فى صحراء مطروح على مياه الامطار .

وأضاف ان اغنام البرقى يقبل على شرائها أبناء مطروح منذ عيد الفطر وحتى عيد الأضحى بينما يكون الاقبال من زوار المحافظة قبل عيد الأضحى بأيام قليلة كما ان أبناء مطروح لا يفضلون الابقار او الجمال فى الاضحية لتفضيلهم لحم الضانى

وقال سيد على من أبناء مطروح ان أسعار الأضاحي هذا العام مرتفعة مقارنة بأسعار العام الماضى حيث تراواح سعر الخروف من 4500 الى 8000 بينما يبلغ سعر النعجة من 3500 وحتى 6500 حسب الحجم .

وقال سيد سلومة من اهالى مطروح ان زائيى مطروح يحرصون على شراء اضحيته من اغنام البرقي لذبحها بمحافظه او لذبح اضحيته بمطروح نظرا لجودة هذه الأغنام .

وأضاف ان الاقبال علي شراء الابقار والابل للأضحية قليل جدا خاصة مع طبيعة بدو مطروح الذين يفضلون الاغنام والماعز فهو الطعام المفضل اليهم لافتا ان غالبية مواطني المحافظة يحرصون علي شراء الاضحية او تربيتها بالمنزل فعدد قليل جدا لا يقوم بذبح اضحية خلال العيد.

اغنام مطروح