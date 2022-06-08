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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 8979 بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالعلمين

وثيقة التأمين.. محافظ مطروح يسلم هديه الرئيس للعمالة غير المنتظمة بالعلمين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تسليم العمالة غير المنتظمة

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإربعاء  وثيقة التأمين هديه الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بمطروح وذلك بمدينة العلمين الجديدة  بحضور عاطف درويش مدير عام مديرية  القوى العاملة بمطروح  والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وعدد من  العمال وممثلي الشركات المنفذة   ،وذلك بمنطقة ابراج العلمين الجديدة .

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وأوضح مدير عام القوى العاملة بمطروح أن ما يتم تقديمه من منح وحقوق للعمالة بمطروح مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية مؤكدا حرص وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة على المتابعة المستمرة لاحوال العمالة و تحقيق الاستقرار لها مع حصر لبيانات  جميع العمالة والعمل على  تحسين أوضاعها لتحقيق الإستقرار الاجتماعى والنفسي لها.
وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعمال مصر الأوفياء ،مع تواجده بينهم لتسليم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبنائه العمال المسجلين بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة 
ووجة الشكر للعرق  والجهد  الوفي والوطنى في البناء والنهوض بالوطن  مع تشييد الصروح المعمارية في جميع أنحاء مصر بسواعد ابناءها  و فى وقت زمنى قصير و أمام تحدى كبير وظروف إستثنائية اجتاحت العالم مع جائحة كورونا خلال العاميين الماضيين  لم تتوقف معها عجلات الإنتاج والتنمية فى مصر 
وأشار إلى أن  توزيع وثيقة التأمين  اليوم والتى تغطي حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم بما فى ذلك مصاريف العلاج الطبي وغيرها لعدد 8979 بوليصة تأمين في الفترة من أول عام 2022 إلى أول عام 2023. تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى  200 ألف جنيه لكل وثيقة..تأتى  استمراراً  للإهتمام  الكبير التى توليه القيادة السياسية بالأيدى المصرية وبجميع عمال مصر..مع التوجيهات الدائمة والمستمرة برعايتهم  الصحية والاجتماعية وتقديم كل الدعم مع الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم قبل أي شيء .

ووجة المحافظ الشكر  للدكتور محمد محمود سعفان  وزير  القوى العاملة على ما  تقدمه الوزارة  من خدمات ملموسة  لكل أبناء المحافظة سواء بتوفير فرص عمل لائقة، ورعاية العمالة غير المنتظمة داخل كل قطاعات العمل  وغيرها

كما تم تقديم شهادات تقدير وتكريم لممثلي عدد من الشركات المنفذة وكذلك لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وقيادات الجهاز ومسئولي  العمالة بمديرية القوى العاملة بمطروح.

محافظ مطروح خلال  تسليم العمالة  غير المنتظمة
محافظ مطروح خلال  تسليم العمالة  غير المنتظمة
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