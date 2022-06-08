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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى

حادث بمطروح
حادث بمطروح

اصيب 7 أشخاص باصابات متنوعة إثر  حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الاسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين .

 وتلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى امام كنيسة العلمين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

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واستقبلت مستشفى العلمين الضحايا وهم:

جبريل جودة جمعه ٢٦سنة  بني سويف  اشتباه م بعد الارتجاج.كدمه شديده بالظهر

سعيد عبدالعزيز قاسم ٣١   سنة سوهاج اشتباه م بعد الارتجاج.اشتباه نزيف بالمخ .جرح بفروة الراس.كدمه شديده بالظهر

جمعة عبدالعاطي محمد   ٢٨ سنة البحيره كسر مفتوح بالساق اليسري.

حمدي حسان احمد 32سنة  قنا  اشتباه م بعد الارتجاج.اشتباه كسر بالساق اليمني.كدمه شديده بالظهر.

محمد مصطفي محمود ٢٨ سنة بني سويف    اشتباه م بعد الارتجاج.كدمه شديدة بالظهر

رشا عبدالمقصود احمد ٣٩ سنة الاسكندرية    كدمات وسحجات بالجسم

أحمد عبدالله علي  ٢١سنة  البحيرة كدمه شديده بالظهر.

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