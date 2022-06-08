إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية الساحلى

اصيب 7 أشخاص باصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الاسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين .
وتلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى امام كنيسة العلمين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى العلمين الضحايا وهم:
جبريل جودة جمعه ٢٦سنة بني سويف اشتباه م بعد الارتجاج.كدمه شديده بالظهر
سعيد عبدالعزيز قاسم ٣١ سنة سوهاج اشتباه م بعد الارتجاج.اشتباه نزيف بالمخ .جرح بفروة الراس.كدمه شديده بالظهر
جمعة عبدالعاطي محمد ٢٨ سنة البحيره كسر مفتوح بالساق اليسري.
حمدي حسان احمد 32سنة قنا اشتباه م بعد الارتجاج.اشتباه كسر بالساق اليمني.كدمه شديده بالظهر.
محمد مصطفي محمود ٢٨ سنة بني سويف اشتباه م بعد الارتجاج.كدمه شديدة بالظهر
رشا عبدالمقصود احمد ٣٩ سنة الاسكندرية كدمات وسحجات بالجسم
أحمد عبدالله علي ٢١سنة البحيرة كدمه شديده بالظهر.