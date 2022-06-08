تحت علم إنجلترا .. محمد الشوربجي يفوز بأول مباراة

تمكن لاعب الإسكواش محمد الشوربجي من تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية يخوضها تحت علم إنجلترا، بعد انتقاله للعب تحت العلم الإنجليزي بدلًا من تمثيل مصر.

وتأهل الشوربجي إلى الدور ربع النهائي في بطولة موريشيوس للإسكواش، وذلك بعد فوزه على الإنجليزي جيمس ويلستروب بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكان لاعب الاسكواش محمد الشوربجي، كشف عن أسباب اختياره استكمال مشواره في رياضة الإسكواش ممثلًا إنجلترا.

وأعلن الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين، تمثيل محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لـ إنجلترا بداية من بطولة موريشيوس المفتوحة.

وقال الشوربجي في تصريحات لشبكة “ BBC”: "أخذ القرار مني 3 أشهر أو 4، لم أكن قادرًا على اتخاذ القرار ولم أكن أعرف ماذا أفعل.. كان عقلي يخبرني بشيء، وقلبي يخبرني بشيء آخر."

وأضاف: "هذا القرار سيساعدني على استكمال سنواتي المتبقية في مسيرتي مع الإسكواش في مستوى عال.. ليس شرطًا أن أكون المصنف الأول عالميًا، ولكن أن يكون اسمي موجودًا في القرعة كواحد من المرشحين للفوز باللقب."

وتابع: "كلما كبرت في السن احتجت لأن يكون معك فريق في كل بطولة، تحتاج أن يكون معك طبيب ومدرب خاص في كل بطولة، هذه الأمور لم تكن تتوفر لي من قبل، كنت بحاجة للمساعدة في هذا الوقت من مشواري الرياضي، وأتت إنجلترا لتمنحني كل الدعم الذي أحتاجه."

وأردف قائلًا: " هذا الدعم الذي سيمنحونني إياه ليس ماديًا بالمرة، الأمر يتعلق بالدعم في البطولات.. دعم إذا تعرضت لإصابة قوية في إحدى البطولات، كل هذا بمثابة التأمين لي إذا حدث لي مكروه في رياضتي."

وتابع: "لسنوات طويلة لم يفكر فيً أحد، وحان الوقت لأفكر في نفسي قليلًا، كنت أحزن عندما أحل بمطار القاهرة ولا أجد صورًا لي مع لاعبي مصر أثناء استقبالي، كنت أنزعج للغاية، كان الأمر يجرحني بشدة."

وأكمل: "فزت بـ 44 بطولة كأكثر اللاعبين المصريين تتويجًا بالبطولات للمحترفين، وكنت متصدرًا للتصنيف العالمي لـ 50 شهرًا كأكثر لاعب مصري تربع على عرش الإسكواش، أتتني إنجلترا في أسوأ مواسمي وآمنوا بقدرتي على العودة."

واختتم: "كنت أفتخر بفوزي بالبطولات، فعندما تُوجت ببطولة الجونة 2016 صعدت ملتفًا بعلم مصر وكنت فخورًا بذلك، هناك بعض القلق لدي بخصوص مواجهة اللاعبين المصريين وخوض البطولات في مصر مستقبلًا لأنني إنسان وأعي أنني اتخذت قرارًا كبيرًا، ولا أعلم كيف سيتفاعل الجمهور مع هذا القرار، الجماهير لم يؤذوني أبدًا، فقط تعامل معي بعض الأفراد بصورة غير جيدة، أنا في النهاية لا أتحدث عن البلد نفسها، في النهاية أنا أحب بلدي وأحب مصر.. أصعب ما في القرار اللاعبون الصغار الذين يتطلعون إليَّ، فزت بجميع البطولات باسم مصر، لكن في النهاية كان يجب أن أفكر في نفسي قليلًا.