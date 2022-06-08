تقارير: فيفا يقرر استبعاد الإكوادور من كأس العالم

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” سيقوم باستبعاد الإكوادور من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك لثبوت تزويرهم لوثائق خاصة بجنسية اللاعب بايرون كاستيلو.

وبحسب شبكة “ تلفزيون الأزتيكا” المكسيكية، فأن قرار الفيفا سيصدر خلال يومين، بعدما أثبت ، المحامي الذي يمثل تشيلي في هذه القضية أمام الفيفا ، في مؤتمر صحفي أنه بعد إجراء تحقيقه ، وجدوا أن شهادة ميلاد بايرون كاستيلو مزورة ، لأنه لم يولد في الإكوادور بل في كولومبيا، إضافة لتزوير وثائق متعلقة بجنسيته الإكوادورية.

وأضافت الشبكة أن تشيلي ستحل محل الإكوادور في المشاركة في المونديال بعد إلغاء نتائج المباريات التي شارك فيها اللاعب.

ويتواجد المنتخب الإكوادوري في المجموعة الأولى بكأس العالم رفقة قطر وهولندا والسنغال

