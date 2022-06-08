عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. أشرف صبحي عن أزمة دخول الخطيب نهائي أفريقيا: النظام مختلف

وزير الرياضة
وزير الرياضة

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة دخول الكابتن محمود الخطيب لملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢،قائلا :"يمكن النظام هناك مختلف عن مصر أو أمرا آخر، وتابعنا الموضوع".

وأضاف أشرف صبحي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: تواصلت مع سفير مصر في المغرب بشأن وجود عدد من جماهير الأهلي خارج الاستاد، وأن التواصل كان بين الحكومات وليس مع المنظومة ومن وزير لوزير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لم يأت حطاب للنادي الاهلي بإسمه من الكاف، مشيرا إلى أنه لا نقبل أن يتحدث أحد ا عن الأندية المصرية بطريقة غير لائقة. 

 

أشرف صبحي وزير الرياضة محمود الخطيب ابطال افريقيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

موضوعات متعلقة

أشرف صبحي: المبالغ المالية ليست مناسبة لتكريم لاعب بحجم صلاح

ترشيحاتنا

أشرف صبحي عن التراشق الرياضي: القضاء يتولى الخروج عن النص.. فيديو

متنزلوش يوم السبت ..الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة | شاهد

انقلاب سيارة مازوت بـ الطريق الإقليمي في الجيزة وإدارة المرور تتدخل

أشرف صبحي: مصر ستنظم أكبر بطولة في العالم لـ رياضة السلاح

فرانس برس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ضد إيران

مكنش فيها نهائي أفريقيا| صبحي: خطاب اتحاد الكرة وصلنا بعدد من البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

كثيرًا وغير ناضجة | 4 أسباب للنزلات المعوية من تناول البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ