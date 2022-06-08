لأول مرة.. أشرف صبحي عن أزمة دخول الخطيب نهائي أفريقيا: النظام مختلف

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة دخول الكابتن محمود الخطيب لملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢،قائلا :"يمكن النظام هناك مختلف عن مصر أو أمرا آخر، وتابعنا الموضوع".

وأضاف أشرف صبحي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: تواصلت مع سفير مصر في المغرب بشأن وجود عدد من جماهير الأهلي خارج الاستاد، وأن التواصل كان بين الحكومات وليس مع المنظومة ومن وزير لوزير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لم يأت حطاب للنادي الاهلي بإسمه من الكاف، مشيرا إلى أنه لا نقبل أن يتحدث أحد ا عن الأندية المصرية بطريقة غير لائقة.