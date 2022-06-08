مكنش فيها نهائي أفريقيا| صبحي: خطاب اتحاد الكرة وصلنا بعدد من البطولات

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اختفاء خطاب الكاف بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا واللغط حولها.

وأوضح صبحي، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء أن الوزارة وصلها خطاب من اتحاد الكرة يوم 14 إبريل يفيد باستضافة عدد من البطولات ليس من بينها نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولفت إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل معه قبل نهائي دوري الأبطال بشأن عدد الجماهير، مضيفا أنه تواصل مع نظيره المغربي بهدف التنسيق بشأن عدد التأشيرات وتمت الموافقة على طلب النادي الأهلي.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها لجنة تضم عددا من المستشارين الأكفاء للتحقيق في قضايا الفساد، موضحا أن الوزارة سترسل نسخا من الخطاب الذي لم يكن به مباراة نهائي دوري الأبطال إلى النادي الأهلي، كما سيتم إرسال خطاب إلى اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بهدف التحقق من كل الإجراءات التي حدثت.