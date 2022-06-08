عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة عن درع تكريم محمد صلاح: مش بـ27 جنيه ده بآلاف..فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رفضه لتحدث أي طرف عن الأندية المصرية بطريقة غير لائقة.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «اتحاد الكرة عليه دور في تطوير منظومة كرة القدم، سواء ما يتعلق بالمنتخبات أو الدوري والتحكيم». 
وحول لغط تكريم محمد صلاح، قال «التكريم معنوي، الاتحاد والدولة والجماهير تقول له متشكرين، بقوله شكرا، أنت لاعب ذكي ميتخفاش عليه»، مضيفا «هو نفسه قال في جلسة إنه مش الشخص اللي ممكن يبقى طيب أوي».

وأردف «صلاح قدم في طائرة خاصة، وتواصلت مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأخبرني أنه سينظم تكريما معنويا يوم المباراة، والتكريم مش معناه منح أموال لحمد صلاح، كونه مؤسسة اقتصادية مميزة ربنا يديله ويعينه».
وتابع «التكريم عبارة عن درع مستنسخ في شكل كريستال»، مازحا «مش رخيص و27 جنيه ده بآلاف».
وبالنسبة لبطولة أفريقيا لليد المقرر تنظيمها في مصر قال «تواصلنا مع الدكتور حسن مصطفى الذي يعتبر قيمة له وضعه وتقديره، وسننظم البطولة في مجمع حسن مصطفى»، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة الأفريقية لليد، فضلا عن بطولة أفريقيا للجمباز، إضافة إلى أكبر بطولة لرياضة السلاح.

وأوضح أن بطولة أفريقيا لليد ستنظم بحضور جماهيري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه باعتبار 2023 عام الشباب العربي.

وحول احتمالية تقديم ملف لاستضافة كأس العالم قال«مش هنقول إلا لما نبقى دارسين وبنقدم، كل حاجة موجود ليها دراسة».
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ترشيحاتنا

أشرف صبحي عن التراشق الرياضي: القضاء يتولى الخروج عن النص.. فيديو

متنزلوش يوم السبت ..الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة | شاهد

انقلاب سيارة مازوت بـ الطريق الإقليمي في الجيزة وإدارة المرور تتدخل

أشرف صبحي: مصر ستنظم أكبر بطولة في العالم لـ رياضة السلاح

فرانس برس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ضد إيران

مكنش فيها نهائي أفريقيا| صبحي: خطاب اتحاد الكرة وصلنا بعدد من البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

كثيرًا وغير ناضجة | 4 أسباب للنزلات المعوية من تناول البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ