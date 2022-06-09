غرفة الصناعات اليدوية: مصر بها أكثر من 4 ملايين حرفي

قال حمادة العدلي رئيس غرفة الصناعات اليدوية، إنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال معرض تراثنا في 2019 وأخبره بالمشاكل في صناعة الجلود، لافتا إلى أنه طلب زراعة 10 آلاف فدان شجر توت وعمل مصنع للحرير هناك.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه لو تم توفير الحرير ستنافس مصر دول العالم في هذه الصناعة، فساقية أبوشعرة كانت في المركز الأول في العالم في صناعة السجاد، وكانت تسير جنب إلى جنب مع إيران في صناعة السجاد.

وأشار إلى أن صناعة السجاد يجب أن تكون صناعة دولة، مؤكدا أن مصر كانت سابقة في هذه الصناعة حتى التسعينيات حتى وصلت إيران إلى رقم واحد لأنها متولية الصناعة، لافتا إلى أنه يمكن عمل شركة مساهمة مصرية من أجل تسويق الحرف اليدوية فهناك أكثر من 4 ملايين حرفي مصر وهو ثاني أكبر قطاع بعد الزراعة في مصر، مشيرا إلى أنهم يحاولون تطوير الحرفيين ومعرفة ما يحتاجه السوق لتقديم ما يحتاجه.

