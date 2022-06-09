سفير مصر بمالاوي: الجمهور حزين لعدم رؤية صلاح.. والمنتخب جاهز للفوز.. فيديو

قال محمد الشريف، سفير مصر لدى مالاوي، إن منتخب مصر اختتم تدريباته مساء أمس، استعدادًا لمواجهة المنتخب الإثيوبي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مباراة مصر وإثيوبيا ستشهد حضورا جماهيريا، مؤكداً أن المنتخب جاهز للفوز وحصد الثلاث نقاط..

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة في مالاوي، وذلك في إطار الإعداد لاستقبال المنتخب الوطني لكرة القدم ومتابعة الترتيبات الخاصة، وأيضاً تأمينه طوال فترة تواجده في البلاد.

وواصل: أن فندق الإقامة على مستوى عالي للغاية، و يقترب من ملعب المباراة، مؤكداً أن جمهور المالاوي طيب بطبعه، وهناك حالة من الحزن لديهم لأنهم لن يروا محمد صلاح نظرًا لغيابه للإصابة، وبصفة عامة أغلب الناس سعيدة لرؤية المنتخب المصري في مالاوي.