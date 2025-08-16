رفعت فياض: تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل هذه المراحل |فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مسؤول ملف التعليم، إن هناك تعديلات جديدة على قانون التعليم تستهدف تطوير مسار الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الفني.

وأوضح فياض خلال صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن المرحلة الابتدائية ستشهد توجهًا جديدًا، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب ذوي القدرات الذهنية العملية والميول نحو الأنشطة اليدوية للالتحاق بـ"الإعدادية المهنية" بدلًا من المسار التقليدي.

وأضاف أن المرحلة الإعدادية أيضًا ستشهد انفتاحًا على مسارات متعددة، حيث سيتمكن الطالب بعد انتهائها من اختيار الثانوي العام أو التعليم الفني حسب قدراته وميوله.

وأكد فياض أن التعليم الفني سيكون أمامه مساران:

مسار مدته 3 سنوات

وآخر مدته 5 سنوات

وأشار إلى أن النهضة بالتعليم الفني تتطلب وجود برامج محددة وتخصصات ملائمة لبيئة كل محافظة.

وضرب مثالًا بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أهمية أن تكون التخصصات الفنية فيها مرتبطة بـنشاطها الصناعي، مثل صناعة الأثاث، لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.