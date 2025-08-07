نائبة: تجربة المدارس الألمانية تأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في ظل التطور الذي يشهده التعليم الفني في مصر لتطوير الخريجين على مستوى عالٍ من التقنيات المهنية، بالإضافة إلى اللغات.

وأضافت “البيومي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “وهذا تطوير من وجهة نظري في المنظومة التعليمية للتعليم الفني بصفة أساسية والتعليم ما قبل الجامعي”، مشيرة إلى أن كل ذلك مواكب للتطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع في إيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل لتلبية الاحتياجات بالنسبة للمواطنين.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “وهو جهد مشكور من وزارة التعليم بشأن التعاون مع دولة مثل ألمانيا وهي دولة رائدة في الصناعات الحديثة، تحتاج إلى وجود خريج على مستوى عالٍ من التقنيات”.

وأكدت أن “هذا إضافة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي وننتظر تطبيق أوجه التعاون مع ألمانيا ومع العديد من الدول الصناعية الأخرى، لكي نطمئن على خريجي تعليم فني مميزين وعلى مستوى عالٍ من المهارات التقنية واللغات، وننتظر أن تشهد منظومة التعليم قبل الجامعي تطويرا فعالا في جميع المجالات”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة ما يلي: