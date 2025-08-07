قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة: تجربة المدارس الألمانية تأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر

معتز الخصوصي

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في ظل التطور الذي يشهده التعليم الفني في مصر لتطوير الخريجين على مستوى عالٍ من التقنيات المهنية، بالإضافة إلى اللغات.

وأضافت “البيومي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “وهذا تطوير من وجهة نظري في المنظومة التعليمية للتعليم الفني بصفة أساسية والتعليم ما قبل الجامعي”، مشيرة إلى أن كل ذلك مواكب للتطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع في إيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل لتلبية الاحتياجات بالنسبة للمواطنين.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “وهو جهد مشكور من وزارة التعليم بشأن التعاون مع دولة مثل ألمانيا وهي دولة رائدة في الصناعات الحديثة، تحتاج إلى وجود خريج على مستوى عالٍ من التقنيات”.

وأكدت أن “هذا إضافة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي  وننتظر تطبيق أوجه التعاون مع ألمانيا ومع العديد من الدول الصناعية الأخرى، لكي نطمئن على خريجي تعليم فني مميزين وعلى مستوى عالٍ من المهارات التقنية واللغات، وننتظر أن تشهد منظومة التعليم قبل الجامعي تطويرا فعالا في جميع المجالات”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة ما يلي:

  •  تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية الألمانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس https://ads.student.app.emerald.education/   ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.
  •  سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول فقط.
  • يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
  •  لا يتم تطبيق أي استثناء في كثافة الفصول في المدارس المصرية الألمانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنه ٢٠٢٤ المنظم للقبول في المدارس المصرية الألمانية .
  •  اليوم الدراسي في المدارس المصرية الألمانية يوم كامل من الساعة ٧:٣٠ صباحا وحتى ٣:٣٠ مساءً، وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس، واختيار ولي الأمر للانضمام للمنظومة، ويلتزم بذلك ولي الأمر في حضور نجله /كريمته إلى المدارس في المواعيد المحددة ولا يسمح بأي استثناء، تنفيذا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولي الأمر.
  •  خدمة توصيل الطلاب غير إلزامية وفق القواعد التي تضعها شركة الإدارة ولا يتم تقديم وجبات غذائية نهائيا من خلال المدارس المصرية الألمانية.
المدارس اﻷلمانية التعليم الفني الخريجين التعليم ما قبل الجامعي وزارة التعليم

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بوتين وترامب

البرلمان الروسي: التحضيرات لقمة بوتين وترامب بدأت بالفعل

المستشار محمد الحمصاني

الحكومة تكشف سر اختيار موعد افتتاح المتحف الكبير

عائلات المحتجزين بغزة

عائلات الأسرى بغزة: 80% من الجمهور يؤيدون اتفاقا يعيد المحتجزين وينهي الحرب

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

