نائبة: تجربة المدارس الألمانية تأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تجربة المدارس الألمانية في مصر تأتي في ظل التطور الذي يشهده التعليم الفني في مصر لتطوير الخريجين على مستوى عالٍ من التقنيات المهنية، بالإضافة إلى اللغات.
وأضافت “البيومي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “وهذا تطوير من وجهة نظري في المنظومة التعليمية للتعليم الفني بصفة أساسية والتعليم ما قبل الجامعي”، مشيرة إلى أن كل ذلك مواكب للتطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع في إيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل لتلبية الاحتياجات بالنسبة للمواطنين.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “وهو جهد مشكور من وزارة التعليم بشأن التعاون مع دولة مثل ألمانيا وهي دولة رائدة في الصناعات الحديثة، تحتاج إلى وجود خريج على مستوى عالٍ من التقنيات”.
وأكدت أن “هذا إضافة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي وننتظر تطبيق أوجه التعاون مع ألمانيا ومع العديد من الدول الصناعية الأخرى، لكي نطمئن على خريجي تعليم فني مميزين وعلى مستوى عالٍ من المهارات التقنية واللغات، وننتظر أن تشهد منظومة التعليم قبل الجامعي تطويرا فعالا في جميع المجالات”.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدة ما يلي:
- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية الألمانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس https://ads.student.app.emerald.education/ ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.
- سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول فقط.
- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
- لا يتم تطبيق أي استثناء في كثافة الفصول في المدارس المصرية الألمانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنه ٢٠٢٤ المنظم للقبول في المدارس المصرية الألمانية .
- اليوم الدراسي في المدارس المصرية الألمانية يوم كامل من الساعة ٧:٣٠ صباحا وحتى ٣:٣٠ مساءً، وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس، واختيار ولي الأمر للانضمام للمنظومة، ويلتزم بذلك ولي الأمر في حضور نجله /كريمته إلى المدارس في المواعيد المحددة ولا يسمح بأي استثناء، تنفيذا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولي الأمر.
- خدمة توصيل الطلاب غير إلزامية وفق القواعد التي تضعها شركة الإدارة ولا يتم تقديم وجبات غذائية نهائيا من خلال المدارس المصرية الألمانية.