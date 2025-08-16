قطع أثرية ومعروضات نادرة.. تفاصيل ومفاجآت من داخل المتحف الزراعي

قال اللواء أمجد سعدة مساعد وزير الزراعة، إن المتحف الزراعي يضم في جنباته 8 متاحف مختلفة، أحدهم متحف المجموعات العلمية، الذي يضم ما يقارب من 5 قطعة تراثية.

وأضاف اللواء أمجد سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المتحف الزراعي يضم أيضا متحف الثروة النباتية، ومتحف الزراعة المصرية القديمة ويضم أندر مجموعة نباتية وأدوات ملاحة.

ولفت إلى أن المتحف يضم متحف العصر اليوناني الروماني القبطي، الذي يمثل المرحلة الثانية من تطور الزراعة في مصر.

وأوضح أن المتحف يضم قاعة السينما الملكية ومكتبة زراعية تضم أندر مجموعة من الكتب الزراعية، مشيرا إلى أن المتحف يضم ما يقارب من 20 ألف قطعة أثرية ومعروضات نادرة.

وشدد على أن الوزارة تعمل على إعداد فيلم تسجيلي كامل عن المتحف ليتم وضعه على خريطة المتاحف العالمية السياحية.