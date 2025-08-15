حصاد الزراعة| زيادة حجم الصادرات.. بدء تشغيل المتحف الزراعي.. قوافل بيطرية للتحصين ضد العترة SAT1

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 260 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 وحتى 14 أغسطس الجاري، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وخلال هذا الأسبوع تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة؛ لمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة التي تجري بها، وما تم إنجازه من تكليفات في إطار النهوض بالمحطة، وإعادتها إلى سابق عهدها



كما عقد "فاروق" اجتماعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لبحث سبل التعاون في التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.

وافتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظو البحيرة، والوادي الجديد، ودمياط، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فعاليات مؤتمر تقنية النبضات الرنينيّة الحيوية الخضراء في كشف ومكافحة الآفات، كما عقد الوزير، اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات؛ لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ محطة شتل القصب بمدينة إدفو.



وقرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة عليا لاختيار الفائزين بجوائز مركز البحوث الزراعية، من فئات ثلاثة : الجائزة التشجيعية والجائزة التقديرية وجائزة الرواد، وذلك بهدف تكريم المتميزين من الباحثين والعلماء في مجالات البحوث الزراعية التطبيقية، كما نعى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية



كما أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي المصري اعتبارًا من يوم السبت 16 أغسطس 2025. وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير منشآتها الثقافية، ويمهّد الطريق للافتتاح الرسمي للمتحف.

بينما كشف الحجر الزراعي المصري، عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد بلغ حتى الآن حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي

كما يواصل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية، تكثيف حملاتها التفتيشية المفاجئة على مخازن ومصانع الأعلاف وخاماتها في مختلف المحافظات، لمواجهة ومنع الاحتكار والتخزين بغرض رفع الأسعار.



وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة شاملة تتضمن حملة قوافل بيطرية للتحصين ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، والتي تم رصدها مؤخرًا في عدد من دول الجوار

كما استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة آليات تعزيز صادرات العسل المصري وتطبيق نظام التتبع وفقًا للمعايير الأوروبية.



وشارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في افتتاح المؤتمر التوعوي، الذي عقد بديوان عام محافظة كفر الشيخ لتوعية مزارعي المحافظة بأهمية مواجهة الآثار السلبية لظاهرة السحابة السوداء ومنع حرق قش الأرز، كما التقي الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية الدكتور برنارد اتشولز، المدير التنفيذي للهيئة الألمانية للتفتيش والمطابقة؛ لبحث سبل التعاون في مجال الزراعة العضوية



بينما نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة العامة للتدريب والتقييم البيطري دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية المسؤولة عن تشغيل أحدث مركز للتلقيح الاصطناعي بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، كما كشفت الهيئة، عن جهود تقديم الرعاية التناسلية وخدمات التحسين الوراثي للماشية خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات الملقحة اصطناعيًا 47,273 رأس ماشية، وكشفت ايضا عن أن إجمالي عدد القوافل البيطرية المجانية التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي، بلغ حوالي 310 قوافل، شملت 299 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.



وتفقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور ماهر المغربي وكيل المركز للإنتاج ووفد برئاسة الدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الإنتاج مزارع قطاع الإنتاج والمعمل المركزي للمناخ بمنطقة البوصيلي في رشيد، كما استقبل الدكتور سعد موسي نائب رئيس المركز والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مركز أبحاث الزراعة البيئية والجغرافيه بشمال شرق الصين التابع لأكاديمية البحوث العلمية، لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي الزراعي



وخلال هذا الأسبوع أعلن معهد بحوث الإرشاد الزراعي، عن تنفيذ 65 ندوة تثقيفية، حول "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وريادة الأعمال" استفاد منها نحو 1600 سيدة وفتاة في 15 محافظة، خلال شهر يوليو الماضي، كما شارك مركز البحوث الزراعية في ورشة العمل الثانية لمشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي" بمدينة الإسكندرية ، بتكليف من د عادل عبد العظيم رئيس المركز

كذلك شكل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لجنة للمتابعة الميدانية وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لضمان رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لتحقيق أعلي إنتاجية، كما افتتح الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أعمال الورشة الختامية لمشروع تطوير أربعة أصناف من القمح عالية الإنتاجية ومقاومة لأمراض الصدأ.



وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد الدولي للمعامل المركزية لمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17025:2017 ، وذلك بعد إضافة 12 اختبارًا جديدًا، تم اعتمادهم أيضا، كما اعلنت الوزارة عن إنجاز تاريخي بتحقيق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، لست شهادات آيزو دولية، كذلك أعلنت أيضا عن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).



وأعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن إطلاق سلسلة تدريبات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع (EU ZIRA3A)، والذي يهدف إلى رفع وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الحجر الزراعي المصري

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا صيفيا للمجموعة الثانية لعدد من طلاب كليات العلوم والزراعة من جامعات: القاهرة، المنيا، بني سويف، عين شمس، حلوان، الازهر، المنصورة، الإسكندرية، وبنها، كما شارك في مؤتمر إطلاق تقنية النبضات الرنينية الحيوية الخضراء فى كشف ومكافحة الآفات الزراعية، فضلا عن المشاركة في ويبينار، نظمته منظمة "الفاو"، فى اطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، كما استقبل باحثين من دولة العراق للإطلاع على أنشطة المعمل، فيما بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الأسبوع حوالي 3930 عينة.



