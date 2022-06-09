تغير 45 حفاضة باليوم.. حليمة أم لتسع تواءم تحكي معاناتها بتربية أطفالها|فيديو

قالت حليمة سيسي ، الأم التي انجبت التسعة توأم في ولادة واحدة، عن معاناتها للتعامل مع حضنة اطفالها التي حطمت الرقم القياسي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، قالت الام إن بناتها الخمس والأولاد الأربعة مشغولة هي وزوجها على مدار الساعة، لتنفيذ احتياجات اطفالهم ، حيث يقمون بتغير 45 حفاضًا يوميًا ويستهلكون 15 كجم من الحليب الاصطناعي أسبوعيًا.



و الآن ، فاق اطفال حليمة وزوجها الضابط عبد القادر عربي البالغين من العمر ثلاثة عشر شهرًا توقعات الأطباء من خلال البقاء على قيد الحياة عكس ظنون الاطباء.

وتكشف حليمة البالغة من العمر 27 عامًا أنها حاولت إرضاع أطفالها في البداية عندما كانت في المستشفى في الدار البيضاء ، المغرب، حيث ولدت.

وقالت حليمة لبي بي سي إنها من المدهش الآن أن ترى اطفالها بصحة جيدة، موضحة أن البداية كانت صعبة لأنها كانت سابقة لأوانها.

وتابعت حدثها قائله ""أطفالي لا ينامون في نفس الوقت. ينام البعض بعد ذلك بقليل عندما يستيقظ الآخرون. لم تكن الرضاعة الطبيعية سهلة عندما كنا في المستشفى كنت أستخدم مضخة الثدي".