شوبير: المدرسة الألمانية أو البرتغالية هي الأقرب حال إقالة موسيماني.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان من أشد المؤيدين لتجديد عقد المدير الفني بيتسو موسيماني في بداية الأمر، قبل أن تنقلب الأمور عكسًا على عقب في الساعات الأخيرة.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «الخطيب كان مؤيد بشدة على تجديد عقد موسيماني وبعض المسؤولين اعترضوا ولكنه أصر على الإبقاء عليه والتجديد له حفاظًا على الاستقرار».

وأكمل: «الأهلي لن يقبل أبدًا أن يستمر موسيماني في قيادة الفريق بهذه الطريقة التي يتبعها».

وعن خليفة موسيماني قال: «المدرسة الألمانية أو البرتغالية هي الأقرب حال إقالة المدير الفني الجنوب أفريقي».

وأنهى تصريحاته:«الأهلي قد يسند المهمة لسامي قصمان بشكل مؤقت مع دعمه بمدرب عام شاب إلى أن يتم تعيين مدير فني جديد، والنادي بدأ في التحرك وفتح خطوط الاتصال بأكثر من مدرب أجنبي».

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