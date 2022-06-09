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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوم السبت آخر قرار.. تفاصيل اجتماع الأهلي مع موسيماني.. فيديو

موسيماني
موسيماني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اللقاء الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عبر تطبيق زووم، بحضور أعضاء شركة كرة القدم ولجنة التخطيط.


وقال شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت   «بدأ موسيماني اللقاء بمسئولي الأهلي وأخبرهم أنه متعب بسبب إصابته بفيروس، وكان متعبًا حقًا».


وأوضح «طرح المسئولون جميع استفساراتهم وكل طلباتهم، وطلبوا منه إضافة عنصر للجهاز الفني وتغيير مدرب الأحمال، لأن الأحمال تسبب مشاكل كثيرة للفريق».


وتابع «المسئولون في الأهلي طلبوا من موسيماني إقامة مباريات ودية وتقليل الإجازات. قال لهم هذه سياستي وأنا أنفذها وأعرف كيف أعمل ولم نكن قادرين على الكلام قبل ذلك ردوا عليه قائلين أن النتائج سيئة».

 

وشدد على أن «موسيماني يفضل التحدث مع الخطيب، فهو لا يحب أمير توفيق من الآخر، ولا يعرف أن حسام غالي قوي».

 

وتابع «الأهلي لديه 3 سيناريوهات بدون ترتيب، أولها الجهاز الحالي الذي يكتمل لنهاية الموسم، والثاني بعد مباريات المصري في السلوم والشرقية والزمالك، والثالث توجيه الشكر له يوم السبت مع حفل تكريم».

 

ولفت «إذا استمر موسيماني فسيواصل طلبات مجلس الإدارة، مع إضافة عنصر جديد في الجهاز الفني وتغيير حمولة المدرب، وهذا أمر رفضه موسيماني، لكن أمس لم يقل آه ولم يقل لا».

واختتم أحمد شوبير حديثه «موسيماني ووكيله كثيرا ما يرفضون طلبات مجلس إدارة الأهلي».

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