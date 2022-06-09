كرم جبر: سعيد جدًا بإطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 وأهنئ الدولة المصرية

علق الإعلامى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، على إطلاق القمر الصناعى 301، بأنه قدمت برقية تهنئة للإعلام المصرى وللدولة المصرية، مؤكداً أن ما يحدث يكرس دور الإعلام المصرى الذى لم يتخلى فى يوم من الأيام عن تواجدة .



وأضاف “جبر”، خلال لقائه الخاص ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: إن مجال الأقمار الصناعية بها منافسة بين عدد كبير من الدول، ومصر لن تتأخر عن المنافسة لحظة واحدة.

وهنئ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، الدولة المصرية التى وفرت الأمكانيات الكبيرة، لأفتاً إلى أن الإعلاميين سعداء بهذا الخبر.