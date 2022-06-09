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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد عن رحيل موسيماني: ياريت يبقي في تفكير قبل القرار

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، علي رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم سعيد في تويتة له: “هترجع تجيب مدربين تعبانة وهتفضل  ف دوامة عشر سنين زى مدربين جاريدو وبسيرو ومارتن يول وترجع تقول الحداشر يا اهلى عشر سنين جاية، لو موسيماني هيرحل لازم تكون مجهز مدرب يليق باسم النادي الاهلي، مشي اللاعيبه الغير مفيده للاهلي وشوف البديل اللي يستحق، ياريت يبقي في تفكير قبل القرار”.

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وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلي إلى القاهرة قادما من المغرب عقب انتهائه من الدورة التدريبية للمدربين.

وشدد الإعلامى أحمد شوبير على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر سوف يعود يوم السبت المقبل وليس الجمعة بسبب ظروف الطيران بعد انتهاء الدورة التدريبية التي يحضرها.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الدورة التدريبية كانت بموافقة النادي الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يتعمد تأخير موعد وصوله والسبب كان ظروف الطيران فقط بالإضافة إلى أنه مريض بالفعل.

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