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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: الخطيب انضم لأصوات إدارة الأهلي المطالبة برحيل موسيماني.. فيديو

موسيماني
موسيماني

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك اتجاه كبير داخل النادي الأهلي، لرحيل بيتسو موسيماني عن الفريق قبل نهاية الموسم.


وأضاف خلال لقائه، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي تتخذ قرار رحيل موسيماني بهدوء، مؤكداً أنه لا أحد يعلم موعد إصدار القرار حتى الآن..

 


 

رحيل موسمياني

وأشار حتحوت إلى أن هناك أسباب تعجل برحيل موسيماني عن الفريق، أبرزها تراجع مستوي اللاعبين الأساسين وعدم الاعتماد على اللاعبين الصف الثاني، بخلاف شكوى اللاعبين من مجاملات في التشكيل وأيضاً شكوى من بعض اللاعبين في طريقة التدريبات والتي لا تقدم جمل خططية.

 

وأكد حتحوت، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو الداعم الدائم لموسيماني، بسبب عدم الخسارة وأنه يفضل الاستمرار، ولكن هناك بعض الأصوات داخل مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بالنادي تطالب برحيل موسيماني، وهم حسام غالي وياسين منصور، وزكريا ناصف، مؤكداً أن الخطيب انضم إليهم بعدما طالبوا الجنوب إفريقي بعد التوصيات ولم يقوم بتنفيذها.

هاني حتحوت الأهلى موسيمانى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حسام غالي

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