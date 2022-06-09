وائل علاء: الأهلي لن يتأثر بغياب موسيماني عن مباراة الكأس أمام المصري

قال وائل علاء، مدير الكرة بنادي المصري بالسلوم، أحد فرق دوري القسم الثاني في مجموعة بحري، إن الفريق يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي بكأس مصر والمقرر لها يوم 12 يونيو الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف، وضع برنامجا خاصا للفريق من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي.

غياب موسيماني

وعن احتمالية إدارة سامي قمصان مدرب الأهلي مباراة الكأس أمام فريقه بدلاً من موسيماني قال وائل علاء «الأهلي هو الأهلي حتى لو غاب موسيماني»، متوقعاً أن يقدم الأهلي عرضا رائعا في حالة قيادة قمصان للفريق، كون الأحمر لا يقف على حد.

وأشار إلى أن المصري لديه العديد من الإصابات، التي ستؤثر على أداء الفريق أمام الأهلي مؤكداً أن هناك 4 لاعبين لديهم إصابات أبرزهم إسلام سيمر مهاجم الفريق ونعمل على تجهيزهم قبل لقاء الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم في التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجاري باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.