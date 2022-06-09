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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: موسيماني يعود يوم السبت المقبل وليس الجمعة بسبب ظروف الطيران.. فيديو

موسيماني
موسيماني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادي الأهلي إلى القاهرة قادما من المغرب عقب انتهائه من الدورة التدريبية للمدربين.

 

وشدد الإعلامى أحمد شوبير على أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للمارد الأحمر سوف يعود يوم السبت المقبل وليس الجمعة بسبب ظروف الطيران بعد انتهاء الدورة التدريبية التي يحضرها.

 

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس: الدورة التدريبية كانت بموافقة النادي الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يتعمد تأخير موعد وصوله والسبب كان ظروف الطيران فقط بالإضافة إلى أنه مريض بالفعل.

 

 

ولفت الإعلامي أحمد شوبيرإلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أوضح مرضه لمسئولي النادي الأهلي من قبل بداية الاجتماع وكل ما تردد عن انفعاله غير صحيح بل العكس تماما موسيماني كان في غاية الهدوء.

 

وتابع: الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يفضل دائما التواصل مع الكابتن محمود الخطيب لأن علاقته مع حسام غالي وأمير توفيق ليست على أفضل ما يكون الخطيب أكثر المساندين لبيتسو لأنه شايف رحيله الفترة اللي فاتت كان هيعمل هزة للفريق.

 

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير: أتوقع أن هيكون في بعض المرونة على الأقل في هذا التوقيت من موسيماني في اجتماع السبت والأهلي ما زال لديه بعض الشروط، ولن يقبل استمرار موسيماني بنفس الشكل.

 

مورا تدافع عن بيتسو 

كانت مورا تيجالي دونت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: “إن اجتماع الأخير مع إدارة القلعة الحمراء يأتي في سياق طبيعي، ولا يدعو للقلق، رغم غرابة إعلان عقد الاجتماع”.

 

وأضافت "إنه أمر عادي أن يلتقي النادي بالمدرب، ولكن يجب أن أقول إنها المرة الأولى التي نرى فيها نادٍ يعلن عن لقائه مع المدرب بيتسو".

 

وواصلت: “لا نشعر بالقلق حيال أي شيء يتعلق بالاجتماع. خاض موسيماني 94 لقاء مع الأهلي ولم يهزم في 88٪ من المباريات، لقد قام المدرب وفريقه الفني بعمل جيد”.

 

يذكر أن الاعلامي إسلام صادق، كشف عن هوية خليفة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حال رحيله عن النادي الأهلي خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وقال صادق فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "السويسري ديفيد سيزا الأقرب لخلافة موسيماني فى تدريب النادي الأهلي وهناك مفاوضات معه خلال الساعات القليلة الماضية".

 

وأضاف: "هناك اتجاه داخل الاهلي لحضور ديفيد سيزا لمباراتي الأهلي أمام الزمالك فى الدوري وبيراميدز فى كأس مصر".
 

احمد شوبير بيتسو موسيماني الأهلى محمود الخطيب حسام غالي امير توفيق مورا تيجالي

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