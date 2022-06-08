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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحاته مستفزة.. رضا عبد العال: موسيماني لا يعلم قيمة الأهلي

موسيماني
موسيماني

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، دائما يخرج بتصريحات مثيرة.

وقال "عبد العال"، فى تصريحاته ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "موسيماني لا يعلم قيمة الأهلي وتصريحاته تثبت ذلك، وأصبح فى الوقت الحالي هناك صدام بينه وبين مجلس إدارة النادي وأعتقد أن رحيله أصبح قريبا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "تصريحات موسيماتي مستفزة، وهناك الكثير لا يقتنع بإمكانيات موسيماني الفنية مع الأهلي وهذا يظهر سواء فى التشكيل أو التبديلات إلى جانب عدم وجود جمل فنية داخل الملعب أو شخصية للفريق".

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