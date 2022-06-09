دعواتكم بالرحمة.. مصطفى قمر يعلن وفاة والدة صديق عمره

أعلن الفنان مصطفى قمر -عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام- وفاة والدة صديقه الشاعر رضا زايد صدقي، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء للفقيدة بالرحمة.

وكتب مصطفى قمر، عبر انستجرام: «توفت الي رحمة الله والدة الشاعر /رضا زايد صديقي واخي الغالي عشرة العمر منذ الطفولة ادعوا لها بالرحمة امي الغالية ربنا يجعل مأواكي الجنة "إنا لله وإنا إليه راجعون " دعواتكم».



أعمال مصطفى قمر

تعاقد النجم مصطفي قمر و النجم منذر رياحنة علي بطولة مسلسلهما (منحني خطر) والذي يبدآن في تصويره الأيام المقبلة لعرضه في موسم شهر رمضان ٢٠٢٢ .

(منحني خطر) بطوله كل من مصطفي قمر و منذر رياحنه و اخراج وائل فهمي عبد الحميد وسيناريو اسلام يوسف وقد يتم الان التحضيرات النهائيه والاستقرار علي باقي فريق العمل للبدء فس تصويره وعرضه خلال موسم الدراما الرمضاني .

أحدث أعمال مصطفى قمر

وكان قدم الفنان مصطفى قمر العام الماضى مسلسل بعنوان “فارس بلا جواز” والذى شارك فى بطولته كل من طارق عبد العزيز ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من النجمات كضيفات شرف مثل هنا شيحة وويزو وبشرى ومى سليم.

قصة فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

ويوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق، والتي تهدده بالحبس، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب»، في البحث عن عروسة، إلا أنهما يفشلان في كل مرة؛ لأسباب مختلفة، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.



أبطال فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.