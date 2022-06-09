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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشروع في الكنيست لتغليظ العقوبة على ملقي الحجارة

مشروع في الكنيست
مشروع في الكنيست لتغليظ العقوبة على ملقي الحجارة

من المتوقع طرح مشروع قانون الأحد المقبل لعضو الكنيست كاتي شيتريت (الليكود) يطالب بفرض عقوبة لا تقل عن أربع سنوات على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة إسرائيل اليوم فإن هذا المشروع سيكون مماثل لقانون كان اقر في عام 2015 ، لكن بعد عام من الموافقة عليه، خففت المحكمة العليا العقوبة على ملقي الحجارة لأنهم قاصرون وبعد ذلك تم الغاء القانون.

ويأتي مشروع القانون المنوي طرحه حسب الصحيفة وسط ارتفاع حوادث إلقاء الحجارة في الضفة الغربية.


ووفقا لإحصائيات جيش الاحتلال ففي شهر مايو وحده، وقعت 227 حالة رشق حجارة في الضفة الغربية، وشهد شهرا مارس وأبريل اللذان سبقاها 1064 حالة رشق حجارة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه في عام 2021، وقع ما مجموعه 5500 حادثة، مقارنة بـ 4000 في العام السابق.

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