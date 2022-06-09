وكيل شباب الغربية يكرم أبطال القدرات الخاصة بنادي الهدف بطنطا.. صور

كرم يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربية، فريق كرة الجرس للمكفوفين بنادي الهدف بطنطا والحاصل على المركز الثالث في بطوله كأس مصر لكرة الجرس لأول مره في تاريخ النادي.

كما تم تكريم فريق كره القدم للإعاقات الذهنيه والحاصل على كأس مصر لكره القدم للاعاقه الذهنيه،ولاعبي فريق العاب القوي حركي و تم توزيع مكافات مالية بالاضافه إلى شهادات التقدير والميداليات عليهم جميعاً.

ومن جانبة اشاد يسري الديب بالمجهودات التي يقوم بها نادي الهدف للمعاقين بطنطا حتى أصبح من أكبر الأندية في مصر، مشيرا إلي تقديم كل الدعم المتاح لجميع فرق النادى.

وأكد "الديب" على حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم في جميع برامجها وأنشطتها.



وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في المجتمع بالشكل الأمثل الذي يليق بهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده ابو طالب وكيل المديرية للرياضة والدكتور خالد الشرقاوي مدير إدارة الشباب والرياضه بطنطا، وشويكار البسيونى مدير ادارة الرياضة بالغربية و صالح الجزار رئيس مجلس إدارةالنادي وعدد من قيادات الشباب والرياضة.

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