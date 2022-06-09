حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أوأاملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك خشب لصب أعمدة خرسانية لدور أول علوي بناحية غصن الزيتون التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 150 متر وتم تطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية بصان البحرية بفك شدة خشبية لصب سملات دور أرضي بناحية العجايزة التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة 100 متر ..

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بتنفيذ ( 6) حالات إزاله لمتغيرات مكانيه بقريه ميت حمل التابعه للوحدة المحليه العدليه ، الحاله الأولي عباره عن إزاله لأعمدة دور ثالث علوي على مساحه 120 متر ، والحاله الثانيه إزاله لأعمدة خرسانيه لدور ثالت علوي على مساحه 100 متر ، والحاله الثالثه عبارة عن إزاله حوائط حامله لدور ثاني علوي على مساحه 70 متر ، والحاله الرابعه عباره عن ازاله لأعمدة لدور ثالث علوي على مساحه 60 متر ، والحالة الخامسة عباره عن إزاله أعمدة حوائط حامله للدور الثالث على مساحه 90 متر ، والحاله السادسه إزاله أعمدة خرسانيه لدور ثالث علوي على مساحه 80 متر وتمت الإزالة حيالهم جميعاً وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

و بالوحدة المحليه بغيته تم تنفيذ حمله إزالة لحوائط حامله لمبني بدور ثاني علوي على مساحه 60 متر ، وتمت الإزالة على نفقه المخالف ، وبالوحدة المحليه بأنشاص الرمل تم تنفيذ إزاله لعدد ( 2 ) حاله متغيرات مكانيه بقريه انشاص الرمل الحاله الأولى عباره عن أعمده وحوائط دور ثالث علوى على مساحه 155 متر ، والحالة الثانية عباره عن أعمدة وحوائط لدور رابع علوى على مساحه 45 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحاله بناء مخالف بقرية قمرونة التابعة للوحدة المحلية بالعزيزية علي مساحة ٤٠متر وتم الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة حوائط بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بعزبة حنا مرهم التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد و تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.