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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوني ديب يصل إلى 11 مليون متابع على تيك توك خلال 48 ساعة

صدى البلد

قرر النجم الأمريكي جونى ديب، الانضمام إلى تطبيق تيك توك بعد فترة كبيرة من الانعزال وعدم الاهتمام بمنصات السوشيال ميديا، ليبدأ "ديب" في مرحلة جديدة من حياته بعد أيام قليلة من فوزه في القضية الشهيرة وحصوله على دعم جماهيري غير مسبوق.

 

ووصل عدد متابعى جونى ديب على تيك توك، إلى 11 مليون متابع بعد أقل من 48 ساعة على تدشين حسابه.

 

ظهرت محامية  جوني ديب في عدة من البرامج التلفزيونية  صباح الأربعاء، لانتقاد مزاعم أمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، ظهرت المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو في  برنامج Good Morning America ثم على شبكة Law and Crime - التي غطت المحاكمة دون انقطاع.

 

وقالوا   كيف كان جوني سعيدًا الآن بالفوز وأنه "لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات" - عندما بدأت مشاكله مع هيرد.

 

كما انتقدوا ادعاء هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأنه أقوى منها وشعبية ، قائلين إنه `` خطأ تمامًا '' أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا وأن هيئة المحلفين ببساطة لم تعجبها لأنها - على عكس جوني - " لم يتحمل المسؤولية عن أي شيء.

 

فيما  اقترحت  المحامية كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو  أن جوني ديب قد يتنازل عن الحكم البالغ 8 ملايين دولار الذي أمرت  طليقته السابقة بدفعه له، حيث قال محامي هيرد إنها لا تستطيع تحملها وكشفوا بالأمس عن خطط لتقديم استئناف.

 

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