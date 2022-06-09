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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بسبب خطأ طبي.. أحمد إيهاب دخل لإجراء عملية مرارة فخرج جثة هامدة

صدى البلد

أجرت صدى البلد لقاء مع والد الضحية أحمد إيهاب والذي توفي نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات بعد إجراء عملية المرارة.

وقال والد أحمد إيهاب إن البداية عندما كان ابنه يعاني من تعب بالمرارة والتي على أثرها خضع الى عملية المنظار: انا ابني دخل المستشفى صاج سليم مفهوش أي حاجة هو اللي خلص إجراءات دخوله المستشفى كان بيعمل عملية المرارة بالمنظار تبع الشركة الذي يعمل بها دخل يعمل العملية الساعة 12 الظهر الى الساعة 3 ولم يخرج بعد كده خرج الدكتور قالي انه الشريان الأورطي اتقطع دون قصد.

 

وأضاف أخو الضحية ، أنه هو الذي كان برفقة أخيه وأنه بعد مرور 4 ساعات على دخول الضحية العمليات بدأت اشك اني في حاجة غلط ودخلت لمدير المستشفى فقلت له انا عايز ادخل اشوف اخويا فدخلت لقيته على أجهزة التنفس الصناعي وأكثر من 20 دكتور داخل غرفة العناية حبيت أعرف إيه السبب لوجوده الدكاترة أي معرفتش.

 

وتابع، بعد كده مدير المستشفى طلب أن يقابلني عشان أوقع على إقرار أن أخويا لازم يعمل عملية تانية ودي هتكون علي مسئوليتي الشخصية بعد كده اكتشفت ان اخوي ميت.

 

وأوضح ، أنه توجه إلى قسم الشرطة التابع له وعلى أثره قام  بتحرير محضر إثبات حالة: بعدها الدنيا اتقلبت ورجع مدير المستشفي تاني يقولي اني اوقع على إقرار علشان هيدخلوا الضحية عملية ثالثة ده كله واخوي بينزف من الشريان الأورطي حسب ما هم بيقولوا وبعدها رحت على القسم علشان اكمل باقي الإجراءات وانا متواجد داخل القسم  كلمني حد دكتور من المستشفى وقالي ان اخوك في حالة خطر ولازم تجيب 5 أكياس دم فرش ولاكن انا معرفتش اجيب الدم في نفس الوقت بعدها قالولي ان طاقم الدكاترة اللي كانو موجودين تبرعوا له بالدم ده طبعا من غير اي تحاليل او فحوصات وبعدين خلصو العملية بعد مرور 3 ساعات .


وأضاف، إنهم رجعوا تاني يقوله له ان الضحية محتاج يعمل عملية للمرة الثالثة وكانوا تطول الوقت بيطلبو مني اجيب دم فرش.

 

وأوضح، أنه مر علي دخول الضحية المستشفى 5 أيام ولازال النزيف مستمر وانهم لا يعلمون من أين يأتي النزيف بعدها قالولي إن أخوك فاق إنه لازم ينام على ظهره على الأقل 5 أيام علشان عنده مشكلة في الرأي فقمت بدخول الي اخويا بغرفة العمليات لقيته في عدم وعي تام وإنه مات.

خطأ طبي عمليه المرارة عمليه منظار الضحية احمد ايهاب

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