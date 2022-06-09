بإطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تقضي إجازتها الصيفية في دبي



نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت عارضة الازياء اللبنانية وهى تقضي اجازتها الصيفية في دبي باطلالة جريئة علي البحر مرتدية توب مكشوف، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.



وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.