مسئول بعهد أوباما: ردود فعل بايدن المتهورة وزلاته تقوض مكانة الولايات المتحدة

كتب بريت بروين، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الامريكي الاسبق باراك أوباما، في مقال رأي الأسبوع الجاري أن “الانتقادات المتهورة” للرئيس الحالي جو بايدن سقطاته السياسة الخارجية تنحرف بالولايات المتحدة نحو منطقة خطرة.

وقال المدير السابق في تصريحات صحفية، إن الرئيس الامريكي يتحمل "نصيب الأسد من اللوم'' لأنه غالبًا ما يرسل البيت الأبيض إلى وضع الأزمة عندما يفتح فمه بشأن السياسة الخارجية، لكنه ألقى باللوم أيضًا على موظفي الأمن القومي لكونهم غير مستعدين، للزلازل.

في مقال رأي لصحيفة “يو إس إيه توداي” بعنوان “تعليقات بايدن المتهورة تضر رئاسته ودبلوماسيته”.

وكتب بروين أنه يحتاج إلى إعادة تأهيل، مضيفا “كنت أتأرجح عندما صعد نائب الرئيس جو بايدن إلى المنصة، وعلى الرغم من كل الاستعدادات التي تم إجراؤها لحدث ما وتصريحاته، بصفتك موظفًا في مجلس الأمن القومي، فأنت لا تعرف تمامًا ما قد يقوله”.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي تعليقاته المرتجلة إلى إثارة ما يمكن أن يكون عنوان سياسة مملًا للغاية.

ومع ذلك، كانت هناك أوقات أخرى مرات كثيرة جدًا، يمكن أن تنحرف فيها إلى تضاريس خطيرة.

وكتب يقول: استمرت الصيحات المتهورة خلال فترة رئاسته، خاصة عند مناقشة القضايا الدبلوماسية".

واضاف “كيف يستمر حدوث مثل هذا الإهمال في منطقة الأزمة؟” متسائلا “بايدن يتحمل نصيب الأسد من اللوم على ارتجاله غير المدروس”

وقال بروين، إن “فريق الأمن القومي في بايدن يجب أن يعد الرئيس بشكل أفضل لـ ”أسئلة واضحة" لأنهم “يدركون تمامًا أن لديه هذا الميل المزعج للخروج عن النص”.

وهاجم بروين، بايدن لاعترافه بـ “حتمية” سقوط كابول في أيدي طالبان بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

وفي 8 يوليو 2021، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن الجيش الأفغاني أفضل تجهيزًا وأكثر عددًا من طالبان. لم يكن الاستيلاء على كابول “أمرًا حتميًا” وقد سخر من فكرة أن ذلك سيكون لحظة سقوطه.

ولكن بحلول 19 أغسطس، تغيرت نبرته: “فكرة أنه بطريقة ما، هناك طريقة للخروج دون حدوث فوضى، لا أعرف كيف يحدث ذلك”.

كما ذهب بروين بعد بايدن لأنه بدا أنه “يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضوءًا أخضر ضمنيًا للاستيلاء على بعض الأراضي الأوكرانية على الأقل” بإعلانه في مارس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة”.

وقام البيت الأبيض بعملية تطهير محمومة، وبعد أشهر كتب بايدن في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز أنه لن يحاول عزل بوتين من السلطة

واضاف “بقدر ما لا أتفق مع بوتين، وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب في الإطاحة به في موسكو”

وأشار بروين إلى أن المساعدين أجبروا الرئيس الامريكي أيضًا على التراجع عن تصريحاته بعد أن صرح بـ"التزامه الواضح للقوات الأمريكية بالدفاع عن تايوان، وهو خروج رئيسي عن سياستنا طويلة الأمد".

وخلال رحلة إلى آسيا الشهر الماضي، ترنح مساعدو بايدن في مقاعدهم، وفقًا لأشخاص حاضرين، حيث سُئل عما إذا كان سيدافع عن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي إذا تعرضت للغزو من قبل الصين.

أجاب بايدن: “نعم، هذا هو الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا”.

وبذلك، تجاوز السياسة الخارجية الأمريكية الرسمية المتمثلة في “الغموض الاستراتيجي” الذي يساعد في تسليح تايوان وحكومتها ، لكنه غامض بشأن المدى الذي ستذهب إليه واشنطن فعليًا في حماية حريتها.