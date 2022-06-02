يفضل الأدب الرومانسي.. كتب وروايات في مكتبة باراك أوباما رئيس أمريكا السابق

تشغل الكتب والقراءة حيزا كبيرة من وقت الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، وعبر أكثر من طريقة عبر موقع “تيك توك” ومواقع التواصل الإجتماعي عن حبه لها.

استغل أوباما القراءة لتخطي العديد من الأزمات، كان آخرها انتشار وباء كوفيد-19، ويرصد “صدى البلد” قائمة كتبه المفضلة، ففي رأيه دائما أن “الفن يغذي الروح”، ولكن تزايدت رغبته في القراءة خلال الجائحة إذ شعر أن الموسيقى والقراءة لها دور هام خلال هذه السنة.





تشمل قائمة كتب أوباما المفضلة العديد من الكتب، تتسم بأنها جميعها لكُتاب أمريكيين، وأغلبها روايات عن التجارب الإنسانية، وفي حوار قديم نشر عام 2015، كان قد قال أوباما: “لطالما أنجذب للروايات التي تثير العاطفة”.

وهذه قائمة كتب "باراك أوباما" المفضلة:

“ماتريكس” لورين جروف. “تاريخ العبودية عبر أمريكا” للكاتب كلينت سميث. " طريق لينكولن السريع” بقلم أمور تاولز. ″الطفل الخفي.. الفقر والبقاء والأمل في مدينة أمريكية” لأندريا إليوت. ″هارلم شافل” لكولسون وايتهيد. ″كلاود كوكو لاند” لأنتوني دوير. ″هذه الأيام الثمينة” بقلم آن باتشيت. ″البكاء في إتش مارت” ميشيل زونر. ″الهزات الارتدادية” لنادية أوسو. ″مفترق طرق” لجوناثان فرانزين. “أغاني المدينة المحببة” لأونوريه فانون جيفرز. ″بلد جميل” من تأليف تشيان جولي وانج.

نال الكتاب الأخير استحسان الجميع وفاز بجائزة “كولسون وايتهيد” وجائزتي بوليتسر وجائزة الكتاب الوطني، وهذه المجموعة تضمن كتب خيال، وبعضها كتب أخرى تأخذ القارئ عبر مشهد موسيقى الروك في أوائل السبعينيات في مدينة نيويورك من خلال عدسة أوبال.

هذه المجموعة ليست الكتب الوحيدة المفضلة لأوباما، وكان قد أوصى بالعديد من الكتب التي قرأها سابقا، وهي: