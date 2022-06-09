مها أحمد تداعب متابعيها بفيديو علي تيك توك

نشرت الفنانة مها أحمد فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مها أحمد في الفيديو وهي تقوم بعمل فيديو علي موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، مداعبة متابعيها .

خلاف مها أحمد والسقا :

وكانت الفنانة مها أحمد، قد هاجمت من قبل الفنان أحمد السقا وأمير كرارة حيث كتبت عبر صفحتها موقع التواصل “فيس بوك” كالتالي: "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.